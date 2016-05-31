​Награды достались сильнейшим

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Юрий МАКАРОВ

В рамках развития программы «Спорттык Алматы» в нем приняли участие не только спортсмены из многих уголков Казахстана, но и соседних государств. Они соревновались в восьми уходящих корнями вглубь истории видах спорта.

И вот подведены итоги захватывающих состязаний. В аламан-байге на 25 км победил алматинец Олжас Арыкбаев, сильнейшим в аударыспаке стал Ермахан Рахматулла. В соревнованиях по тенге алу, кыз куу и жамбы ату самыми проворными, ловкими, быстрыми и сообразительными стали Акылбек Кымызбаев, Айдария Алихан и Ерболат Абдразак, Елдос Бадашев из Тараза. В игре асык ату отличилась алматинская команда «Дорожник-2», а вот в тогызкумалаке и кокпаре победу отпраздновали гости – команды из Южно-Казахстанской области и сборная Астаны.

Как сообщила пресс-служба акима города, зрители и участники фестиваля могли также побывать на выставке ловчих птиц, демонстрации охотничьих пород собак, ярмарке изделий ручной работы и прикладного искусства.

Отличился Жаксыбек

В небольшом австрийском городке Лейбнице состоялся розыгрыш Кубка Европы по дзюдо среди юниоров. Итоги турнира в который раз показали, что монополии на безоговорочное первенство в этом виде спорта нет не только в мире, но и в Старом Свете.

С тремя золотыми медалями общекомандную победу одержала сборная Германии, по две высшие награды на счету молодых мастеров татами из России, Японии, Великобритании и Азербайджана, по одному разу на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись посланцы пяти стран, в том числе Казахстана.

В нашем составе отличился Жаксыбек Женисбек, первенствовавший в весовой категории до 60 кг. Серебряным призером здесь стал Нэйл Макдональд (Великобритания), с «бронзой» домой уехали Мурад Хейдерли (Азербайджан) и Денислав Иванов (Болгария). Пятые места в казахстанской команде заняли Канат Сеилхан (55 кг) и Мадияр Сембаев (73 кг).

Обещали – сделали!

На недавнем V благотворительном «Алматы-Марафоне» было объявлено, что средства, собранные участниками этих традиционных соревнований, пойдут на приобретение четырех медицинских аппаратов для реабилитации детей с особыми потребностями. Это медицинское оборудование может быть использовано для восстановления опорно-двигательного аппарата.

И вот передача дорогостоящей аппаратуры состоялась. Ассоциация родителей детей-инвалидов (АРДИ) получила имитатор опорной нагрузки «Корвит», имитатор ходьбы «Имитрон», аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов Artromot K1 и аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого сустава Artromot Е2. С этого дня, сообщает пресс-служба «Алматы-Марафона», специалисты центра начнут использовать их для реабилитации нуждающихся детей.

Аппараты помогут больным разрабатывать стопы, локтевые, коленные и тазобедренные суставы. А организаторы VI марафона уже начали прием заявок на участие в соревнованиях 2017 года. Благотворительные забеги состоятся, как и прежде, в апреле.

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