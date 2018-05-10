​Награды – достойным!

Так орденом «Даңқ» I степени был награжден заместитель директора Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Шаяхметов А. Ш., орденом «Даңқ» IІ степени – начальник ДВД Алматинской области Урумханов М. Ж.

Орденом «Айбын» ІІ степени награждены Кулназаров М. К. – начальник караула пожарной части № 2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы и Шекарбеков С. А. – командир воинской час­ти 5573 Национальной гвардии Респуб­лики Казахстан. Посмертно же орденом «Айбын» ІІІ степени наградили полицейского полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД города Астаны Торибекова Д. Е., вручив орден его матери.

В числе отличившихся стали и другие обладатели ордена «Айбын» III степени, медалей «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін». Всего государственными наградами награждены 28 сотрудников ОВД, ведомственными – 1 045 работников органов внутренних дел и Национальной гвардии РК, сообщила пресс-служба ведомства.