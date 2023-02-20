Награды – достойным

На этот раз в центре внимания оказались победители и призеры чемпио­ната мира по боксу среди молодежи, выступавшие в испанском городе Аликанте. Все медалисты первенства планеты получили солидные денежные сертификаты из личных средств президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева. Не остались без внимания и личные тренеры спортсменок, ставших чемпионками мира.

Так, чемпионки мира Элина Базарова (выступавшая в весе до 54 кг) и Бахыт Сейдиш (до 66 кг) получили от президента КФБ сертификаты на сумму по 3 млн тенге. Серебряным призерам Нурбеку Мурсалу (до 67 кг) и Даулету Тулемисову (до 75 кг) вручили по 1,5 млн тенге. Бронзовым медалистам Гульназ Бурибаевой (до 48 кг), Асем Танатар (до 63 кг) и Асель Токтасын (свыше 81 кг) – по 1 млн тенге. Личные тренеры чемпио­нок мира Нурбота Сейтбек и Баглан Омарбеков получили по 500 тыс. тенге. По мнению представителей КФБ, подобный шаг может стать отдельной мотивацией для всех остальных наставников спортсменов.

– В Испании наша молодежная команда показала достойный результат. В количественном и качественном соотношении мы на третьем месте. У нас подрастает хорошее поколение, которое может достойно заменить лидеров национальной сборной в будущем, особенно в женском боксе. Как я и говорил ранее, бокс – это практичес­ки наш национальный вид спорта. И сегодня на любительском ринге можно заработать себе и имя, и хорошее финансирование. Не каждый казахстанский боксер-профессионал получает столько, как наши подопечные. Еще раз выражаю огромную благодарность боксерам, тренерскому штабу и представителям СМИ, которые регулярно освещают наши победы, – отметил в приветственном слове глава КФБ.

В церемонии награждения помимо президента КФБ принимали участие исполнительный директор федерации Маратбек Мыктыбеков, а также глава Федерации бокса Алматы Ержан Космамбетов и советник президента КФБ Баглан Шалаев.