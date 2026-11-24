Наши спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по паратаэквондо, завершившемся в городе Муджу (Южная Корея). И здесь мы отметим выступление Малика Мукашева, поднявшегося на высшую ступень пьедестала. Наш соотечественник первенствовал в классе К41 в весовой категории до 80 кг. Серебряным призером стал представитель Ирака Саид Сабах Хамид Аль-Фаххам, бронзовые награды получили Яшар Сами Гокбаба (Турция) и Гела Заркуа (Грузия).

Еще одна медаль – у Кайыргали Юсупбекова, выступавшего в том же классе К41, но в категории до 63 кг. Он завоевал бронзу, уступив в борьбе за более высокие места представителям Узбекистана и Грузии.

Чемпионат мира собрал более 240 спортсменов из свыше 60 стран. По итогам соревнований мужская сборная Казахстана заняла четвертое место в командном зачете.