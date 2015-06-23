Награды лидерам качества Свежий выпуск 547 Ирина ИГНАТОВА, Астана

Это свидетельствует о том, что столичное медучреждение в очередной раз признано клиникой мирового уровня. Престижная премия, вручаемая ежегодно Европейской организацией по качеству, призвана стимулировать максимальную производительность деятельности мед­организаций, улучшения менедж­мента. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития, ННМЦ имеет международную аккредитацию, а его система лечения отмечена пятью звездами Европейского фонда менеджмента качества.

В этом прорыве, как отмечает Абай Байгенжин, большая заслуга Главы государства Нурсултана Назарбаева, уделяющего особое внимание вопросам здравоохранения. На развитие системы охраны здоровья и подготовку специалистов как в республике, так и за рубежом ежегодно направляются огромные финансовые средства. Сегодня в клинике работают 1 153 человека, среди них 23 доктора наук и 32 кандидата медицинских наук. С 2012 года на базе ННМЦ функционирует Республиканский координационный центр трансплантологии. Здесь успешно выполняют операции по пересадке печени и почек. Развивается медицинский туризм. Также проводятся международные научные исследования стволовых клеток. В 2010 году ННМЦ получил сертификат «Лучшее предприятие Европы в области медицины». В 2012 году клиника была удостоена Азиатской награды качества (Гонконг), а в минувшем году за внедрение инновационных технологий в сфере медицины стала обладателем Национальной премии «Парыз».