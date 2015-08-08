Награды – лидерам

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
От имени министра по инвестициям и развитию глава региона вручил нагрудный знак «Почетный строитель» семи представителям этой самой мирной на земле профессии. Знаком «Почетный дорожник» отмечена работа директора ТОО «Коммунстройсервис» Василия Айдакова, благодарственным письмом – директора ТОО «СУ-808» Виктора Ли. Кроме того, за многолетний добросовестный труд почетными грамотами акима СКО были награждены 17 строителей, столько же – благодарственными письмами.
Со многими из присутствовавших в зале Ерик Султанов неоднократно встречался в рабочей обстановке: объекты строительства он держит под постоянным контролем. Так, буквально накануне аким побывал на площадках областного центра, где возводятся детские сады. А таких немало, причем места для них выбраны с учетом удобства населению. Попутно заметим, что Северо-Казах­станская область быстрее многих регио­нов реализует поручение Президента Нурсултана Назарбаева по развитию сети детских дошкольных учреждений. И уступать лидирующей позиции не собирается. Сегодня в Рабочем поселке детский сад на 320 мест в рамках государственно-частного парт­нерства возводит АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». На улице Алматинской строится детсад на 280 мест. Еще 200 малышей примет растущий на улице Рижской. А так как в этой части Петропавловска немало многоэтажных домов, на той же улице реконструируется здание под детский сад «Баларман» на 65 мест.
И это лишь часть обширной программы. Нынче на строительство жилья предусмотрено свыше 6 млрд тенге. До конца года будут сданы в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов, два общежития для молодых семей, Дворец спорта с ледовой ареной. Продолжается возведение школ, начато строительство гостиниц и зон отдыха, большая работа проводится по прокладке автомобильных дорог. В целом за истекшие шесть месяцев объем строительных работ по региону составил 169% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Не случайно на торжественном собрании Е. Султанов отметил видную роль работников этой отрасли в реализации плана инфраструктурного развития «Нұрлы жол – путь в будущее», инициированного Главой государства.

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