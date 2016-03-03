​Награды многодетным матерям

Аким района Галымжан Ильясов поздравил с праздником шестерых женщин, воспитавших шесть и более детей.

У Акжаркын Спаевой – семеро детей. Старшей дочери Нурсулу исполнилось 12 лет, а младшему сыну Дулату только два года. Самой старшей из награжденных многодетных женщин – Айгуль Тынгазиевой – 42 года. Она, как и самая молодая, 33-летняя, Баян Ережепова, проводит весь день в заботах о детях. Постирать, накормить, собрать старших в школу и подготовить домашние задания с самыми маленькими... В такой круговерти о себе думать особо некогда. Исключение – разве что предпраздничный день, когда женщины отправились на прием к акиму, чтобы получить серебряные подвески «Күмiс алқа».

Аким района произнес слова благодарности и теплые пожелания в адрес виновниц торжества. В общей сложнос­ти в Енбекшинском райо­не Шымкента проживают 13 575 многодетных семей. 995 женщин награждены золотыми подвесками «Алтын алқа», 1 434 – серебряными подвесками «Күміс алқа».