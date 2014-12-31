Награды молодым изобретателям Свежий выпуск Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Ребята создали многофункциональный тепличный комплекс, в котором для выращивания овощей, фруктов, цветов и комбинированных кормов используется солнечная энергия. Применение природного источника позволит увеличить производительность труда, уменьшить расходы на электричество, воду и удобрения. В итоге снижается себестоимость плодоовощной продукции.



Как рассказал Н. Рахымжанов, производственная мощность инновационных теплиц втрое выше, чем у обычных. Инвестиции в строительство можно вернуть уже через год после ввода объекта в эксплуатацию. За совместную разработку группа молодых ученых удостоилась премии акимата области в 8 млн. тенге.



Обладателем второго места и сертификата на 2 млн. тенге стал студент Талдыкорганского политехнического колледжа Ержан Сейтбеков. Свое изобретение автор также посвятил идее энергосбережения. Ержан сконструировал уникальный велосипед-генератор, позволяющий прямо на ходу заряжать мобильные телефоны, электроприборы и другую портативную технику. Как сообщалось на церемонии награждения, эти и другие креативные проекты будут отобраны для презентации на предстоящей в Астане международной выставке «ЭКСПО-2017».