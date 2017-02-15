​Награды от «афганцев»

Два дня спортсмены из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана вели упорную борьбу за призовые места. По итогам турнира лучшие из них были удостоены медалей, грамот, дипломов и ценных призов. Награды ребятам вручали воины-интернационалисты во главе с председателем МОФ «Патриот KZ» Александром Аздравиным.

По словам одного из организаторов турнира, депутата районного маслихата, воина-интернационалиста Анатолия Малькова, эти состязания с каждым годом набирают все большую популярность среди спортсменов не только нашей республики, но и стран СНГ. Не первый год они проводятся на базе Жалтырской СШ № 4, возглавляемой директором Айнаш Башимовой. Большую помощь в организации и проведении соревнований оказывают постоянные спонсоры.