Награды подвижникам

Инеш БЕРЖАНОВА
Самым достойным представителям спортивного движения страны глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы вручил награды «Құрметті спорт қызметкері» и «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін».
Как отметил министр, сегодня в республике действует 125 профессиональных спортивных клубов. В них занимается порядка 35 тыс. человек, из которых почти 2 тыс. – сельчане. К слову, развитию спортивной отрасли в регионах министерство сегодня уделяет особое внимание. В этом направлении совершенствуется и законодательная база страны.
Также глава ведомства сообщил, что в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» министерство разработало пакет документов, направленных на развитие спорта с учетом новых подходов и на основе международного опыта. Главным приоритетом в них обозначено развитие массового спорта и спортивного досуга по месту жительства.
– За последние годы много сделано для улучшения качества работы и укрепления спортивной базы, подготовки профессиональных атлетов, а также привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. При этом особое внимание уделяется подрастающему поколению. Мы принимаем все меры по созданию в школах спортивных секций, клубов, – подчеркнул А. Мухамедиулы.
Всего, по данным МКС, в Казахстане спортом охвачены свыше 4 млн 300 тыс. человек. За годы независимости страна воспитала 59 победителей и призеров летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 17 олимпийских чемпионов, 163 казахстанца стали обладателями призовых мест на различных первенствах мира.
В текущем году главной задачей ведомства является подготовка к участию в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также подготовка к проведению Всемирной зимней универсиады 2017 года в Алматы. На следующий год запланировано участие казахстанских спортсменов в 43 чемпионатах Азии, 31 лицензионном чемпионате мира и 140 многоступенчатых кубках мира.

