Награды штангистам

Напомним, что недавно в Алматы завершился 81-й чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мужчин и 24-й среди женщин. В соревнованиях, которые проходили во Дворце спорта им. Балуана Шолака, приняли участие 526 тяжелоатлетов из 72 стран мира. За время проведения турнира установлено 15 мировых рекордов, из них три – на счету казахстанских олимпиоников Ильи Ильина и Зульфии Чиншанло.
Грамотами, почетными знаками и денежным вознаграждением за высокие достижения и вклад в развитие отечественного спорта помимо этих атлетов также были отмечены чемпион мира Жасулан Кыдырбаев, серебряные призеры первенства Владимир Седов и Жазира Жаппаркуль. Награды спортсменам вручали министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Тимур Кулибаев, президент отечественной Федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков и другие.
Кроме того, вчера чемпионы приняли участие в специальном брифинге.