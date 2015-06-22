Награды Союза журналистов Казахстана

Репортерская работа – Сарсенкуль Биқожаевой, главному редактору кызылординской газеты «Ақмешiт ақшамы»; Виктории Козиной, коррес­понденту газеты «Аргументы и факты-Казахстан» – за оперативное освещение общественно-политических событий.
Экономическое обозрение – Игорю Киндопу, магистранту Кильского университета им. Христиа­на Альбрехта, – за аналитические материалы о финансово-экономическом развитии Казахстана.
Политическое обозрение – Лейле Едiлкызы, корреспонденту республиканской газеты «Егемен Қазақстан», – за цикл материалов о религиозной толерантности казахстанского общества; Валентине Фироновой, обозревателю отдела права республиканской газеты «Казахстанская правда», – за актуальные публикации о развитии судебной системы Казахстана.
Журналистское расследование – Эдварду Сноудену, американскому специалисту, – за раскрытие секретной информации о тотальной слежке спецслужб за информационными коммуникациями по всему миру.
Поисковый материал – Татьяне Жандильдиной, Альфие Сабитовой, журналистам Казахского радио, – за оригинальные материалы о духовном единстве представителей немецкой и татарской диаспор страны.
Телевизионная работа – Айгерим Абильдиной, телеведущей телеканала «Астана», – за организацию телепрограммы «Сырласу»; Жадыре Сейдеш, журналисту телеканала КТК, – за цикл оригинальных передач «Жүрек жарды».
Исследовательская работа – творческим коллективам южно-казахстанского телеканала «Айғақ» (президент Дулат Абиш) и АО ТРК «Қазақстан» (председатель Нуржан Мухамеджанова) – за исследовательские материалы о судьбах казахстанцев-фронтовиков, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Научно-популярная работа – Каримбеку Курманалиеву, главному редактору журнала «Қазақ өркениетi», – за серию материалов о становлении и развитии казахской цивилизации; Сулеймену Токсанбай, автору-составителю «Большого экономического русско-казахского словаря».
Медиапроект – Альмжану Акбарову, главному редактору газеты «Дружные ребята», – за патриотическое воспитание подрастающего поколения; Санжару Мустафину, генеральному директору телеканала «Гәкку», – за творческий поиск в создании антологии казахстанской эстрады.
Фототелемастерство – Шухрату Акчурину, Булату Нусiпбекову, телеоператорам, – за создание художественных образов казахстанцев на республиканских телеканалах.
Союз журналистов Казахстана и ассоциация «Казинпресс» премией имени Амангельды Ахметалимова за весомый вклад в развитие информационной службы Казахстана наградила руководителя медиапроекта «Дат» Бапи Ермурата.
Почетными журналистами Казахстана стали ветераны казахстанской журналистики Априза Айтбаева, Жумаш Аргымбайулы, фотокорреспондент газеты «Литер» в Астане Советбек Магзумов, генеральный директор межрегиональной газеты «Ақ жайық» Абдильда Мукашев, собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Карагандинской области Наталья Рыжкова.
Международная газета «Казахстан – ZAMAN» премией имени Рахымбая Ханалы за вклад в развитие фотожурналистики наградила фотокорреспондента газеты «Алматы акшамы» Сарсенбека Кызайбекулы.
Персональной премией имени Бейбита Кусанбека для молодых телепублицистов награждена продюсер телеканала «Казахстан» Жаныл Асылбекова.
Дипломами Союза журналистов Казахстана за поддержку прессы и взаимопонимание с журналистами отмечена деятельность: Серика Байбатырова – председателя Союза судей Казахстана, Амандыка Баталова – акима Алматинской области, Болата Жамишева – главы Банка развития Казахстана, Аскара Жумагалиева – председателя правления АО «Казатомпром», Айбатыра Жумагулова – председателя правления АО «Жилстройсбербанк», Натальи Зарудной – главы офиса программ ОБСЕ в Астане, Властимила Самека – представителя департамента общественной информации ООН в Казахстане, Андрея Свиридова – редактора интернет-сайта Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.
Избраны членами Академии журналистики Казахстана – директор издательского центра «Қаламгер Медиа» Жанарбек Ашимжан, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Куаныш Султанов, главный редактор газеты «Костанайские новости» Сергей Харченко, главный редактор газеты «Қазақ әдебиетi» Жумабай Шаштайулы.

