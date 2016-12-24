​Награды в честь юбилея

Аким поздравил с юбилейной наградой и медалью АНК «Бірлік» руководителя научно-экспертной группы КГУ «Қоғамдық келісім» Ларису Лысову. Поздравление с медалью «Бірлік» от главы региона получил также председатель Казахского культурного центра «Әулие-ата» Махметгали Сарыбеков. Выразив благодарность руководителям этнокультурных объединений за труд, аким подчеркнул, что народ Казахстана проблемы всегда решал сообща. В ближайшем будущем нашим гражданам предстоит не менее важная работа, и всем нам необходимо объединиться вокруг общей цели – процветания страны. По традиции за активное участие в общественной жизни области, вклад в укрепление межнационального согласия и воспитание казахстанского патриотизма ряду руководителей этнокультурных объединений присуждены гранты акима области.
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Михаил ТЁ, Тараз
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