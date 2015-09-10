Награды военнослужащим Свежий выпуск 463 Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

«Хочу вас поблагодарить от имени Президента РК – Верховного Главнокомандующего. Вы с честью выполнили возложенные на вас обязанности. Весь Казахстан смотрел этот парад и гордился Вооруженными силами нашей страны. Наше участие в мероприятии не случайно, потому что Китай – наш ближайший сосед, между двумя странами выстроены дружеские отношения», – отметил министр обороны.

Казахстан на параде представляла рота почетного караула Министерства обороны РК. Восемь наиболее отличившихся военнослужащих получили из рук министра медали «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлес үшін» («За вклад в развитие международного сотрудничества»).