Награды – воинам-интернационалистам

Заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов в своем выступлении отметил, что официальное окончание вывода войск – это не только значимое событие, но и, прежде всего, день светлой памяти и глубокой скорби. Солдаты, офицеры и генералы, сражавшиеся в Афганистане, проявляли мужество, доблесть, героизм и товарищескую взаимовыручку. Воины-«афганцы» и по сей день – носители бесценного боевого опыта, подчеркнул директор ПС КНБ РК. Они продолжают оставаться на передовой строительства суверенного Казахстана, играя важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Председатель ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн РК» Шарипбай Утегенов рассказал о юбилейной медали «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». Он особо отметил, что впервые этот знак отличия вручается не как общественная, а как государственная награда, утверж­денная решением Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Медали были вручены офицерам М. Бекпаеву, К. Капушеву, Т. Тулешеву, В. Дагису, Е. Нурсагатову, которые служили в Афганистане в составе сводных боевых отрядов погранвойск, а также выполняли специальные задания. После церемонии награждения был показан документальный фильм «Памятный Афганистан» о казахстанских пограничниках. А завершилось мероприятие праздничным концертом.

Олег ТАРАН