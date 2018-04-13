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​Награды за рассказы
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Четверо учеников Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления стали победителями конкурса рассказов, организованного Международной французской школой в Астане «Шарль де Голль – Мирас».

Назым Расулова, Мерей Сегизбаева, Алдияр Пазилов и Хадиша Салемова были приглашены на церемонию вручения призов, которая прошла в столице с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Казахстане г-на Филиппа Мартинэ.

Конкурс организован в рамках празднования Франкофонной весны в партнерстве с Французской светской миссией, Французским альянсом Астаны и посольством Франции в Казахстане. Его участники должны были написать рассказ, опираясь на предложенное им изображение. Девочки писали на казахском и русском языках, а Алдияр – на французском.

Всего на рассмотрение жюри представлено 244 работы из разных городов Казахстана. Авторам лучших рассказов, отобранных жюри, вручены дипломы и подарочные сертификаты магазина Meloman-Marwin.

Теперь работы победителей конкурса опубликуют в специальном печатном сборнике.

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