Награды за укрепление дружбы и культурных связей

В частности, орден «Достық» II степени за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами получили известные певцы Мирбек Атабеков, Парахат Амандурдыев и Севара Назархан, художник-реставратор Таалайбек Усубалиев, актер Батыр Чарыев, а также известный дирижер Камолиддин Уринбаев.

Ерлан Карин подчеркнул особую роль участников церемонии в укреплении уз дружбы и взаимопонимания между народами региона.

– У искусства нет границ. Своим творчеством вы сближаете наши народы и помогаете молодому поколению глубже понимать культуру и традиции соседних стран, – отметил он.

Вице-Президент поздравил награжденных и пожелал им новых творческих достижений, сообщает akorda.kz.