​Награжден инспектор

Михаил Тё, Жамбылская область

Напомним, 17 февраля текущего года в ущелье Коксай недалеко от села Алатау Жуалынского района внезапно сошедшая с гор лавина накрыла автомашину с группой солдат войсковой части 91678 Регионального ­командования «Юг». Под завалом оказались 23 человека, проходившие плановые занятия по боевой подготовке.

О случившемся местный егерь Турусбек Алимбеков, ставший случайным свидетелем происшествия, сразу сообщил в Единую дежурно-диспетчерскую службу ДЧС области. Пока спасатели были в пути, охранник поспешил на помощь пострадавшим и сумел самостоятельно вытащить из-под снега несколько человек и оказать им посильную помощь.

К большому сожалению, спасти удалось не всех, но 16 выживших в первую очередь обязаны жизнью именно Турусбеку, который помнит тот злосчастный день, как сейчас. По его словам, снежные лавины в этих местах не редкость. Но случай, когда придавило людей, произошел впервые.

Как выяснилось, при спасении военнослужащих инспектор повредил позвоночник, но несмотря на боль продолжал помогать пострадавшим. Спасатели считают, что далеко не каждый выдержал бы такое напряжение, которое испытал в тот день Турусбек. Они отметили его выдержку, огромную силу воли и самообладание.

За самоотверженность, активное участие в спасательной операции и спасение людей Турусбек Алимбеков удостоен ведомственной медали «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін». 

Популярное

Все
Патриарх
Содержал сирот, жертвовал на школы
Возрождая легендарные породы
Академия для ответственных родителей
«Гонки по вертикали» для пожарных
Жажда эффективности
Семейные ценности – базовый приоритет казахстанцев
Цифровая трансформация на повестке дня
Наследие Яссауи как мост между странами и эпохами
Новоселья в Кызылорде продолжаются
Формировать общее культурное пространство
Как воспитывать чемпионов?
Пристанище уставших миллениалов
Белые паруса северного лета
Данил и его бразильская команда в Астане
Создавая новый тип мышления
Непогода нынче в моде
Время инвестиций в интеллект
Гарантии защиты трудовых прав усилены
Интеллектуальный гамбит
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
В Баку открылась выставка «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан»
День матерей отмечают в Казахстане
Астана вновь примет один из крупнейших турниров по Counter-Strike 2
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]