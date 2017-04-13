​Награжден инспектор

Напомним, 17 февраля текущего года в ущелье Коксай недалеко от села Алатау Жуалынского района внезапно сошедшая с гор лавина накрыла автомашину с группой солдат войсковой части 91678 Регионального ­командования «Юг». Под завалом оказались 23 человека, проходившие плановые занятия по боевой подготовке.

О случившемся местный егерь Турусбек Алимбеков, ставший случайным свидетелем происшествия, сразу сообщил в Единую дежурно-диспетчерскую службу ДЧС области. Пока спасатели были в пути, охранник поспешил на помощь пострадавшим и сумел самостоятельно вытащить из-под снега несколько человек и оказать им посильную помощь.

К большому сожалению, спасти удалось не всех, но 16 выживших в первую очередь обязаны жизнью именно Турусбеку, который помнит тот злосчастный день, как сейчас. По его словам, снежные лавины в этих местах не редкость. Но случай, когда придавило людей, произошел впервые.

Как выяснилось, при спасении военнослужащих инспектор повредил позвоночник, но несмотря на боль продолжал помогать пострадавшим. Спасатели считают, что далеко не каждый выдержал бы такое напряжение, которое испытал в тот день Турусбек. Они отметили его выдержку, огромную силу воли и самообладание.

За самоотверженность, активное участие в спасательной операции и спасение людей Турусбек Алимбеков удостоен ведомственной медали «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін».