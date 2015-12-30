​Награжден полицейский

От имени Президента Казахстана медаль отважному стражу порядка в торжественной обстановке вручил начальник ДВД Акмолинской области генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы.

10 сентября 23-летний младший сержант полиции Д. Аманжол из села Карабулак Зерендинского района заметил пожар в частном доме. Не растерявшись, полицейский разбил окно, влез в задымленную комнату и вытащил из горящего дома четверых детей и их мать. «Присягой мне доверена защита конституционных прав и безопасности граждан, а также борьба с преступностью, и я рад, что с честью выполнил служебный долг», – говорит полицейский.