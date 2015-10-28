Статьи Награждены лауреаты фестиваля

В фестивале, который проводился в целях популяризации и поддержки казахского песенного искусства, приняли участие признанные мастера казахстанской эстрады, а также молодые таланты, в репертуаре которых песни из богатого наследия "короля казахского вальса" Ш. Калдаякова.



Выступая с приветственной речью, Государственный секретарь подчеркнула, что за годы независимости Президент трижды своими указами оценил выдающуюся роль Ш. Калдаякова в развитии казахской культуры и искусства. Так, в 1991 году композитор был удостоен почетного звания "Народный артист Казахстана", в 2006 году его легендарная музыка "Менің Қазақстаным" стала государственным гимном страны, а в 2010 году автор был удостоен звания лауреата Государственной премии РК.



Г. Абдыкаликова отметила, что лауреаты международного фестиваля песен Ш. Калдаякова примут участие в презентации всеказахстанской культуры в рамках реализации национального проекта ЭКСПО-2017, сообщила пресс-служба Главы государства.



В нынешнем году проведены отборочные туры фестиваля во всех регионах страны. За главный приз соревновались 33 участника. Обладателю Гран-при фестиваля Улпан Абдикаримовой был вручен денежный приз в размере 1 млн тенге.



В гала-концерте фестиваля приняли участие мастера казахстанской сцены: народный артист Казахстана Н. Нусипжанов, заслуженные артисты республики М. Ильясова, М. Мухамедкызы, заслуженные деятели страны Х. Шалабаева, А. Желтыргузов, лауреаты международных конкурсов М. Арапбаева, О. Алтынбеков, Б. Исаев, С. Байжуманова, А. Кишкенбаев и обладатель Гран-при международного фестиваля песен Ш. Калдаякова "Менің Қазақстаным-2014" К. Айбек.