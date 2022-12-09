Награждены победители первой национальной литературной премии "Айбоз"

Всего для участия в конкурсе поступило 402 заявки. Из них в результате отбора жюри в шорт-лист конкурса вошли 49 произведений и творческих работ.

Фото пресс-службы МКС РК

Министерство культуры и спорта РК подвело итоги первой национальной литературной премии «Айбоз». Торжественная церемония чествования лауреатов состоялась в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Всего для участия в конкурсе поступило 402 заявки. Из них в результате отбора жюри в шорт-лист конкурса вошли 49 произведений и творческих работ. Заявки принимались в течение 4 месяцев по 7 номинациям: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучший художественный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучший комикс», «Лучший дизайн книги».

«В этом году начата масштабная работа по поддержке писателей и отрасли книгоиздания, популяризации чтения и современной литературы. «Айбоз» - это один из масштабных проектов, который доказал важность начатых изменений. И проявленный к Премии интерес показал, что телевидение, интернет и гаджеты не в состоянии вытеснить из нашей жизни книгу», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Министр отметил, что в действующее законодательство внесены изменения, которые касаются книгоиздания.

«Мы часто слышим мнение, что литература должна развиваться самостоятельно. Конечно, рынок на основе спроса и предложений должен сам регулировать многие вопросы книгоиздания. Однако мы не должны забывать, что первый в истории современный роман «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, был написан по специальному заказу государства. И сегодня этот роман является одной из популярнейших книг мировой литературы», - отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Итак, победители национальной литературной премии «Айбоз»:

В номинации «ЛУЧШАЯ ПОЭЗИЯ» поэма «Жұмбақ арал» – Батырхан Сарсенхан;

В номинации «ЛУЧШАЯ ПРОЗА» рассказ «Тырнақ» – Айгүл Кемелбаева;

В номинации «ЛУЧШАЯ ДРАМАТУРГИЯ» пьеса «Мың мен жалғыз...» – Талғат Теменов;

В номинации «ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОД» новеллы Стефана Цвейга «Амок», «Бақилық ағаның көз жасы» – Кенжебай Ахметов;

В номинации «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» детективный роман «Іздер құпиясы» – Бекен Ыбырайым;

В номинации «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КНИГИ» книга издательства AmalBooks – «Кенесары хан уа сұлтан Сыдық».

В министерстве отметили, что по решению жюри в этом году награда в номинации «ЛУЧШИЙ КОМИКС» не присуждается.

Самая сложная работа досталась членам жюри: они не знали, кто в составе жюри, и кто автор произведения, чтобы избежать человеческого фактора. В день награждения ведущий объявил не только фамилии победителей, но и тех, кто в формате «слепого отбора и голосования» определил лучших.

Итак, в составе жюри были поэт, заслуженный деятель Казахстана Улугбек Есдаулет, поэт Маралтай Райымбекулы, писатель, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Жусупбек Коргасбек, писатель, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Дидар Амантай, писатель, критик, переводчик Ғосман Төлеғұлұлы, писатель, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Жумабай Шаштайұлы, переводчик, литературовед, критик Алия Бопежанова, литературный критик, писатель Турсынжан Шапай, поэт, лауреат Государственной премии РК Гульнар Салыкбай, издатель, дизайнер, технический редактор Александр Садвакасов, писатель Садык Шеримбек, писатель, драматург, лауреат Государственной премии РК Роза Муканова, поэт, переводчик, лауреат Международной литературной премии "Алаш" Мейрхан Акдаулет.

«Состав жюри даже для нас до последнего момента оставался в секрете. Также мы не знали, чью работу смотрим, кто автор, сколько участнику лет и какие заслуги он имеет. То есть были созданы максимально честные условия. Хочу выразить благодарность министерству за поддержку литераторов, именно такая национальная премия была необходима», - сказал председатель жюри Улыкбек Есдаулет.