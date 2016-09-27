​Награждены полицейские

Как рассказали в пресс-службе МВД, в течение первого полугодия во всех территориальных подразделениях прошли областные конкурсы. А на днях министерство провело республиканский с участием 16 лучших сотрудников из регионов. Его участники состязались по семи основным номинациям. Они включали знание нормативно-правовых актов, теории по огневой и служебной подготовке, практические зачеты по огневой подготовке, физподготовку, рукопашный бой, оказание первой медицинской помощи, ручное регулирование на перекрестках с интенсивным движением, скоростное маневрирование на трех видах транспорта (легковом, грузовом и мотоцикле).

В состязании за звание «Лучший по профессии» первое место завоевал старшина полиции Женис Дуанов из ВКО, второе – у сержанта Рустема Ахметова из Акмолинской области, третье – у старшего сержанта Елдоса Тохабаева из Жамбылской области.