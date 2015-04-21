Свежий выпуск
Награждены спортсмены и тренеры
Юрий ЛИФИНЦЕВ
На старте нового сезона такое совещание в любом виде спорта просто необходимо. Из первых уст узнать о дальнейших планах наших гребцов, обозначить проблемные места в подготовке атлетов и наметить пути их решения – именно для этого к гребцам пришли президент Национального олимпийского комитета Казахстана Темирхан Дос­мухамбетов, президент федерации «Кайык» по гребным видам спорта Кайрат Айтекенов, представители Министерства культуры и спорта РК.
В минувшем году наши каноисты и байдарочники успешно выступили в ряде официальных международных состязаний, а на 17-х летних Азиатских играх в Инчхоне (Южная Корея) выиграли 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. С таким увесистым багажом земляки не возвращались еще ни с одной Азиады.
Главный тренер сборной РК Андрей Шандарович готов был отчитаться о проделанной работе, но Темирхан Досмухамбетов попросил его сразу же перейти к планам и проблемам. «Как вы отлично поработали в минувшем сезоне, мы знаем. До Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остается не так уж много времени, не будем его терять», – заметил он.
Наставник рассказал о состоянии спортивной базы в регионах и положении дел с оснащением гребцов современными лодками. Президент НОКа дал поручение исправить все отмеченные недостатки и записал в свой блокнот оглашенные Шандаровичем цифры: завоевать на ближайшем чемпионате мира и азиатских квалификационных состязаниях 6–8 олимпийских лицензий.
Затем Темирхан Мынайдарович наградил многих спортсменов и тренеров специальными подарками от НОКа. Их получили чемпионы и призеры минувшей Азиа­ды Евгений Алексеев, Алексей Дергунов, Илья Голендов, Даулет Султанбеков, Андрей Ергучев, Александр, Михаил и Тимофей Емельяновы, Наталья Сергеева, Ирина Подойникова и другие.
Первый заместитель председателя Центрального совета ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов наградил ведущих гребцов своего спортивного общества. Президент федерации «Кайык» Кайрат Айтекенов был отмечен высшей наградой Нацио­нального олимпийского комитета Республики Казахстан – орденом НОКа и соответствующим знаком.

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