Награждены спортсмены и тренеры

На старте нового сезона такое совещание в любом виде спорта просто необходимо. Из первых уст узнать о дальнейших планах наших гребцов, обозначить проблемные места в подготовке атлетов и наметить пути их решения – именно для этого к гребцам пришли президент Национального олимпийского комитета Казахстана Темирхан Дос­мухамбетов, президент федерации «Кайык» по гребным видам спорта Кайрат Айтекенов, представители Министерства культуры и спорта РК.В минувшем году наши каноисты и байдарочники успешно выступили в ряде официальных международных состязаний, а на 17-х летних Азиатских играх в Инчхоне (Южная Корея) выиграли 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. С таким увесистым багажом земляки не возвращались еще ни с одной Азиады.Главный тренер сборной РК Андрей Шандарович готов был отчитаться о проделанной работе, но Темирхан Досмухамбетов попросил его сразу же перейти к планам и проблемам. «Как вы отлично поработали в минувшем сезоне, мы знаем. До Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остается не так уж много времени, не будем его терять», – заметил он.Наставник рассказал о состоянии спортивной базы в регионах и положении дел с оснащением гребцов современными лодками. Президент НОКа дал поручение исправить все отмеченные недостатки и записал в свой блокнот оглашенные Шандаровичем цифры: завоевать на ближайшем чемпионате мира и азиатских квалификационных состязаниях 6–8 олимпийских лицензий.Затем Темирхан Мынайдарович наградил многих спортсменов и тренеров специальными подарками от НОКа. Их получили чемпионы и призеры минувшей Азиа­ды Евгений Алексеев, Алексей Дергунов, Илья Голендов, Даулет Султанбеков, Андрей Ергучев, Александр, Михаил и Тимофей Емельяновы, Наталья Сергеева, Ирина Подойникова и другие.Первый заместитель председателя Центрального совета ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов наградил ведущих гребцов своего спортивного общества. Президент федерации «Кайык» Кайрат Айтекенов был отмечен высшей наградой Нацио­нального олимпийского комитета Республики Казахстан – орденом НОКа и соответствующим знаком.