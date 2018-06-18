Награждены триатлеты

Дмитрий Норкин

Мероприятие проходит в Астане в преддверии празднования 20-летия столицы. Почетными гостями соревнования также стали президент Казахстанской федерации триатлона Карим Масимов, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и другие.

В спортивном соревновании приняли участие свыше 1 300 спортсменов из 47 стран мира, около 700 из них – казахстанцы. Среди участников – олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Александр Винокуров, которые одними из первых финишировали гонку, а также лидер движения «Другой ты» Валихан Тен, участник чемпионата мира Ironman на Куила-Коне Павел Артюшенко, триатлонист Томас Дрейер и другие спортсмены, вошедшие в историю мирового триатлона.

Бакытжан Сагинтаев поздравил абсолютных чемпионов первого забега: среди женщин – Дидру Кейси (Ирландия) и среди мужчин – Питера Волковича (Германия). Они преодолели 3 непрерывных этапа дистанции протяженностью 113 км.

Также определены победители призовых мест: II место среди мужчин занял Виктор Алешин (РФ), III место у Сергея Хазова (РФ). Среди женщин второй у финиша была Любовь Полянская (РФ), третьей стала Изабелла Собанска (Польша).

Ironman – однодневная гонка из трех непрерывных этапов: плавание (1,9 км), велогонка (90 км), бег (21,1 км) – общей протяженностью 113 км (70,3 мили). Триатлеты борются за 50 слотов на участие в чемпионате мира, который сос­тоится в сентябре этого года в Южной Африке.

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