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​«Нагрелся» на футболе
Марина МИХАЙЛОВА

– По оперативным данным, задержанный под предлогом беспроигрышных ставок на результаты матчей чемпионата Европы по футболу взял у знакомого 30 тысяч долларов, обещав ему за это ежемесячное вознаграждение свыше тысячи долларов, – уточнил первый заместитель начальника УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев. – В другом эпизоде фигурирует сумма в размере 10 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города, после поступления заявления от одного из потерпевших гражданин К. был задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД Алматы. В качестве меры пресечения на период следствия избран арест. Мужчина факт получения денег не отрицает, правда, говорит, что крупные суммы брал в долг. Истинный мотив противоправных действий будет установлен в ходе досудебного расследования.

На сегодня в отношении подозреваемого в полицию поступило три заявления. Причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям проверяется.

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