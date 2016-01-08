Нагрузили бревна с «горкой»

По словам сотрудников инспекции, всем трем нарушителям предстоит внести недостающую сумму за выявленный «перегруз». Кроме того, в случае подтверждения нарушения к административной ответственности будут привлечены и должностные лица. Им грозит предупреждение или штраф 20 МРП, а это около 40 тыс. тенге.

Всего в минувшем году на территории природного резервата было выявлено пять случаев, когда реальные объемы вывозимой древесины не соответствовали указанным в документах. Более того, с начала 2015 года здесь зарегистрировано свыше 80 случаев незаконной рубки леса в объеме 150 тыс. кубических метров с ущербом 750 млн тенге. Поэтому сейчас на рассмотрении в Минсельхозе РК находится предложение о трехлетнем запрете на все виды рубки леса в «Ертіс орманы».