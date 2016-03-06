Нагрузку столичным школьникам будут определять медики
Жания Уранкаева
Медицинские работники будут определять нагрузку для столичных учащихся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
По словам руководителя управления здравоохранения Эрика Байжунусова, необходимо пересмотреть сам статус школьного медработника, который должен будет индивидуально работать с каждым учеником.
"Он должен определять нагрузку при необходимости – подбирать часы занятий физкультурой, диету, ряд парты и прочее. При этом все врачи будут числиться в городских поликлиниках", – сказал глава управления.
По данным профилактических осмотров, за последние три года в структуре заболеваемости школьников на первом месте стоят заболевания органов дыхания, на втором – болезни органов пищеварения, на третьем – болезни глаза, на четвертом – болезни нервной системы и на пятом – болезни крови, кроветворных органов, в том числе анемии.
5 марта по поручению акима Астаны управлением здравоохранения совместно с управлением образования и департаментом по защите прав потребителей подписана дорожная карта по передаче школьной медицины в ведомственное подчинение управления здравоохранения.
"За последние годы медицинские кабинеты в школах получили соответствующие лицензии и все необходимое: оборудование, мебель, лекарства. Этот вопрос и после передачи школьной медицины к управлению здравоохранения будет оставаться за нами. Главное, что данное изменение положительно скажется на самих медицинских кадрах, которые работают в школах. Следовательно, и на качестве оказываемых услуг", – сообщила руководитель управления образования Астаны Эльмира Суханбердиева.
В течение ряда лет остается актуальным вопрос оздоровления школьников в плане своевременного предоставления стоматологических услуг, так как кариес является одним из распространенных заболеваний среди детей. На сегодняшний день из более чем 80 городских школ только в 11 объектах имеются стоматологические установки, приобретенные в 2004 году. Вопрос об укомплектовании 70 школ стоматологическими установками будет решаться городским Управлением здравоохранения. Обратят внимание и на улучшение питания школьников в соответствии с Государственной программой "Денсаулык" на 2016-2019 годы.
Известно, что переход школьной медицины в ведение управления здравоохранения будет проходить поэтапно. Будут пересмотрены роль и функциональные обязанности медицинского работника в школе, произведены расчеты штатных нормативов медицинских работников, обеспечен единый комплексный методический подход к повышению образовательного уровня медицинских работников.
"Все эти годы медицинские сестры, работающие в школах, проходили аттестацию в системе здравоохранения. С последними изменениями их заработная плата будет повышена, а нагрузка снижена. Так, в системе здравоохранения на одну медицинскую сестру по нормативам приходится 600 детей. А при нынешней модели фактически в школе, где зачастую учатся более 3000 детей, работает всего одна медицинская сестра - на полторы ставки. Кроме того, переход к системе здравоохранения позволит пересмотреть функциональные обязанности медицинских работников, которым сегодня приходится заполнять 37 журналов", – резюмировали в управлении здравоохранения.