Находившегося в розыске уголовного преступника задержали в Семее

В прошлом году, находясь под подпиской о невыезде, мужчина скрылся от следствия.

Фото: Kazpravda.kz

Оперативники области Абай задержали мужчину, который с прошлого года числился в розыске по подозрению в сбыте наркотических средств в Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее, 16 мая 2022 года сотрудники полиции УП задержали подозреваемого в незаконном обращении с наркотиками. Находясь под подпиской, последний скрылся от следствия.

По оперативной информации, сотрудниками управления криминальной полиции ДП области Абай в Семее был задержан разыскиваемый 54-летний уголовный преступник.

Мужчину водворили в ИВС города.