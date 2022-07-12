Общество Находки юных археологов 12 июля 2022 г. 3:00 Асель Мухамед-Амин Второй год во время летних каникул акмолинские школьники вместе с учеными принимают участие в археологических раскопках. В 2021 году в рамках проекта «Тарих мұрасы» программы «Рухани жаңғыру» областной центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии при облуправлении образования организовал «Академию юных краеведов». Ее цель – вовлечение школьников в археологические раскопки, исследовательские и охранно-спасательные работы на территории Акмолинской области, а задача – воспитание патриотизма у подрастающего поколения, формирование бережного отношения к памятникам истории, культуры и археологии. В этом году, начиная уже с 13 июня, юные краеведы вместе с учеными-археологами занимаются раскопками древнего поселения ботайской культуры близ села Красный Яр. Эта территория – настоящий кладезь для исследований акмолинских ученых, которые сравнительно недавно начали осваивать ее – лишь в 2000 году здесь побывала казахстанско-американская экспедиция археологов. Поселение ботайской культуры относится к периоду энеолита, это примерно 6-е тысячелетие до нашей эры. К слову, в прошлом году сотрудники центра и Акмолинского областного историко-краеведческого музея тоже вели археологические раскопки на этой территории, но немного в другом направлении. Участие в них приняли также порядка 60 школьников Атбасарского, Зерендинского, Жаксынского, Жаркаинского районов. Для археологических исследований были выбраны две жилые ямы ботайской культуры общей площадью 326 кв. м. Было обнаружено более 50 артефактов – фрагменты керамической посуды, наконечники копий, стрел, несколько наконечников дротиков, изделие из засеченной кости, фрагменты перфорированных дисков из камня, узорчатые фаланги лошади, каменные скребки, отцепы, массивные топоры, костяные иглы, двусторонние шилья и другие артефакты. – Прошлый сезон оказался для нас плодотворным, ребята были просто в восторге от количества найденных артефактов, – рассказывает методист областного центра детско-юношеского туризма, краеведения и экологии Сакен Даиров. – В конце лета мы успели обследовать могильник раннего железного века (VII–III вв. до н. э.). Памятник археологии расположен недалеко от села Магдаленовка Атбасарского района. Для исследований были выбраны два кургана высотой в один метр, в которых обнаружили более 15 предметов древней культуры – фрагмент керамической посуды, кулона, железные стрелы, лук, поясные бляшки, бронзовое ожерелье, резные костяные изделия. Этим летом мы привлекли школьников из города Кокшетау Зерендинского района, всего около 50 человек, и продолжили исследования ботайского поселения, но по другому вектору и уже с участием сотрудников Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай», расположенного в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Не без помощи ребят обнаружили каменный топор, большое количество скребков, уникальные артефакты эпохи энеолита – конца каменного и начала медного века. К слову, для школьников организован целый археологический сезон с полным погружением в атмосферу современных антропологических исследований: поиск артефактов, сакральные экскурсии и тайны посвящения в археологи. Для них проводятся семинары, обучающие мастер-классы, тимбилдинги. Организованы комфортное проживание, питание, подвоз, рядом с ними все время находятся их учителя-кураторы. Один сезон длится примерно десять дней, в общей сложности раскопки продолжаются 2–2,5 месяца. Ребята учатся собирать находки, бережно и правильно отмывать их, чистить, сушить, но при желании не чураются и «грязной» работы – берут в руки лопаты. Так они в полевых условиях изучают методику археологии, погружаются в культуру. – Эти археологические объекты – наше общее достояние, общее прошлое, которое дети должны и обязаны знать. Вживую соприкасаясь с памятниками археологии, принимая непосредственное участие в их поисках, юные краеведы будут в душе лелеять эти воспоминания, ценить обычаи и историю родного края, – считает руководитель областного Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев. По окончании раскопок все найденные артефакты подлежат строгому учету, вести который тоже помогают школьники: нумеруют, описывают, датируют. Затем их передают для дальнейшего исследования, а сами объекты останутся на прежнем месте и будут законсервированы. Впрочем, до окончания сезона еще далеко. Под патронажем Жасулана Укеева еще одни раскопки на данный момент ведутся близ села Кеноткель Зерендинского района, в которых принимают участие местные школьники, ученики школ областного центра, члены археологического клуба «Номад» из села Запорожье Жаксынского района, краеведы, археологи. – Уже второй год приезжаю на раскопки. Очень нравится мне это дело – расчищать, находить артефакты, интерпретировать их происхождение и историю. Ведь когда-то эти вещи принадлежали нашим предкам, они держали в руках эти предметы, пользовались ими, и от осознания этого эмоции просто зашкаливают. Импонирует романтизм профессии археолога, привлекают новые знакомства и путешествия, – говорит ученик 9-го класса Запорожской средней школы и член клуба «Номад» Аян Есенов. При раскопках уже обнаружены керамическая посуда, бронзовые украшения. По словам Жасулана Укеева, они относятся к андроновской культуре, XVII–XV вв. до н. э. К сожалению, древние памятники ранее подвергались нападениям мародеров, однако и сейчас, по мнению эксперта, здесь осталось еще много артефактов. Ведь урочище Кошкарбай, где находится село Кеноткель, испокон веков средоточие наследия древней цивилизации. Как мы помним, в прошлом году акмолинские археологи обнаружили на данной территории поселение эпохи бронзы, предположительно, колонию металлургов. Выбор локации древними металлургами обусловлен наличием «инфраструктуры» – близостью руд, водоемов, богатой растительностью.