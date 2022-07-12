Общество
Находки юных археологов
Асель Мухамед-Амин

Второй год во время летних каникул акмолинские школьники вместе с учеными принимают участие в археологических раскопках.

В 2021 году в рамках проекта «Тарих мұрасы» программы «Рухани жаңғыру» областной центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии при облуправлении образования организовал «Академию юных краеведов». Ее цель – вовлечение школьников в археологические раскопки, исследовательские и охранно-спасательные работы на территории Акмолинской области, а задача – воспитание патриотизма у подрастающего поколения, формирование бережного отношения к памятникам истории, культуры и археологии.

В этом году, начиная уже с 13 июня, юные краеведы вмес­те с учеными-археологами занимаются раскопками древнего поселения ботайской культуры близ села Красный Яр. Эта территория – настоящий кладезь для исследований акмолинских ученых, которые сравнительно недавно начали осваивать ее – лишь в 2000 году здесь побывала казахстанско-американская экспедиция археологов.

Поселение ботайской культуры относится к периоду энеолита, это примерно 6-е тысячелетие до нашей эры. К слову, в прошлом году сотрудники центра и Акмолинского областного историко-краеведческого музея тоже вели археологические раскопки на этой территории, но немного в другом направлении. Участие в них приняли также порядка 60 школьников Атбасарского,
Зерендинского, Жаксынского, Жаркаинского районов. Для архео­логических исследований были выбраны две жилые ямы ботайской культуры общей площадью 326 кв. м. Было обнаружено более 50 артефактов – фрагменты керамической посуды, наконечники копий, стрел, несколько наконечников дротиков, изделие из засеченной кости, фрагменты перфорированных дисков из камня, узорчатые фаланги лошади, каменные скребки, отцепы, массивные топоры, костяные иглы, двусторонние шилья и другие артефакты.

– Прошлый сезон оказался для нас плодотворным, ребята были просто в восторге от количества найденных артефактов, – рассказывает методист областного центра детско-юношеского туризма, краеведения и экологии Сакен Даиров. – В конце лета мы успели обследовать могильник раннего железного века (VII–III вв. до н. э.). Памятник археологии расположен недалеко от села Магдаленовка Атбасарского района. Для исследований были выбраны два кургана высотой в один метр, в которых обнаружили более 15 предметов древней культуры – фрагмент керамичес­кой посуды, кулона, железные стрелы, лук, поясные бляшки, бронзовое ожерелье, резные костяные изделия. Этим летом мы привлекли школьников из города Кокшетау Зерендинского района, всего около 50 человек, и продолжили исследования ботайского поселения, но по другому вектору и уже с участием сотрудников Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай», расположенного в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Не без помощи ребят обнаружили каменный топор, большое количество скребков, уникальные артефакты эпохи энеолита – конца каменного и начала медного века.

К слову, для школьников организован целый археологический сезон с полным погружением в атмосферу современных антропологических исследований: поиск артефактов, сакральные экскурсии и тайны посвящения в археологи. Для них проводятся семинары, обучающие мастер-классы, тимбилдинги. Организованы комфортное проживание, питание, подвоз, рядом с ними все время находятся их учителя-кураторы. Один сезон длится примерно десять дней, в общей сложности раскопки продолжаются 2–2,5 месяца. Ребята учатся собирать находки, бережно и правильно отмывать их, чистить, сушить, но при желании не чураются и «грязной» работы – берут в руки лопаты. Так они в полевых условиях изучают методику архео­логии, погружаются в культуру.

– Эти археологические объекты – наше общее достояние, общее прошлое, которое дети должны и обязаны знать. Вживую соприкасаясь с памятниками археологии, принимая непосредственное участие в их поисках, юные крае­веды будут в душе лелеять эти воспоминания, ценить обычаи и историю родного края, – считает руководитель областного Цент­ра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.

По окончании раскопок все найденные артефакты подлежат строгому учету, вести который тоже помогают школьники: нумеруют, описывают, датируют. Затем их передают для дальнейшего исследования, а сами объекты останутся на прежнем месте и будут законсервированы. Впрочем, до окончания сезона еще далеко. Под патронажем
Жасулана Укеева еще одни раскопки на данный момент ведутся близ села Кеноткель Зерендинского района, в которых принимают участие местные школьники, ученики школ областного цент­ра, члены археологического клуба «Номад» из села Запорожье Жаксынского района, краеведы, археологи.

– Уже второй год приезжаю на раскопки. Очень нравится мне это дело – расчищать, находить артефакты, интерпретировать их происхождение и историю. Ведь когда-то эти вещи принадлежали нашим предкам, они держали в руках эти предметы, пользовались ими, и от осознания этого эмоции просто зашкаливают. Импонирует романтизм профессии археолога, привлекают новые знакомства и путешествия, – говорит ученик 9-го класса Запорожской средней школы и член клуба «Номад» Аян Есенов.

При раскопках уже обнаружены керамическая посуда, бронзовые украшения. По словам Жасулана Укеева, они относятся к андроновской культуре, XVII–XV вв. до н. э. К сожалению, древние памятники ранее подвергались нападениям мародеров, однако и сейчас, по мнению эксперта, здесь осталось еще много артефактов. Ведь урочище Кошкарбай, где находится село Кеноткель, испокон веков средоточие наследия древней цивилизации. Как мы помним, в прошлом году акмолинские архео­логи обнаружили на данной территории поселение эпохи бронзы, предположительно, колонию металлургов. Выбор локации древними металлургами обусловлен наличием «инфраструктуры» – близостью руд, водоемов, богатой растительностью.

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