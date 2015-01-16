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Находки «Золотого объектива»
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы, фото Юрия БЕККЕРА
«Золотой объектив» знакомит с новыми и лучшими работами участников и победителей ежегодного фотоконкурса. В их числе как известные, так и начинающие поклонники светописи. В нынешнем году в фотосостязании приняли участие более 42 фотографов. Жюри в составе мэтров фотоискусства Владимира Бабкина, Вячеслава Белялова и Валерия Коренчука рассмотрело 189 черно-белых и цветных снимков. Из них отобрали для выставки 73 фотографии, про какие обычно говорят: это находка!
– Главный критерий хорошей фотографии – новизна и способность удивить. Но самое главное – в ней должна быть душа. Если фотография трогает душу и сердце, значит, она достойна нашей выставки, – убеждены ее организаторы и члены жюри.
Удачно и мастерски «пойманные», «подсмотренные» мгновения «Золотого объектива» никого не оставляют равнодушным. Зритель с головой окунается в мир фотографии и то улыбается, то грустит, то глубоко задумывается или пребывает в зачарованном состоянии. Авторы этих снимков – люди разных возрастов и профессий, но все по-настоящему увлечены фотографией. Любовь эта к одним пришла в детские годы, к другим – в юности или в зрелом возрасте. Не расставаясь с фотоаппаратом, каждый из них постигает это искусство по-своему. Виктор Горбунов, например, занятие фотографией сочетает с профессиональным спортом. Он – заслуженный тренер РК по легкой атлетике, готовил спортсменов, выступавших за сборную СССР и Казахской ССР, был тренером трех олимпийских сезонов. После длительного перерыва снова вернулся к тренерской работе. А в 1982 году неожиданно для себя увлекся фотографией и сейчас успешно совмещает работу фотокорреспондента нескольких республиканских журналов, фотохудожника и тренера казахстанских легкоатлетов.
Сегодня Виктор Павлович – участник многих международных фотовыставок, обладатель Гран-при фотоконкурса «Алматы: сквозь сотни линз», лауреат конкурсов «Фотография года», «Золотой объектив Алматы», «Экофото», «Мир и духовное согласие», «Люди и горы» и других. Принимал участие в создании нескольких фотоальбомов. Его увлекает прежде всего процесс фотосъемки.
– Когда снимаешь репортаж, всегда должен предвидеть, что может произойти дальше, а остальное – дело техники, – убежден ­фотохудожник.
Зрителю он по-новому раскрывает красоту природы и яркие типажи людей в различных жизненных ситуациях. На этой выставке диплома удостоились его «Зимний пейзаж» и «Портрет просто хорошего человека».
Среди представленных снимков трудно отличить фотоработы начинающих. А ведь среди участников нынешней выставки большинство – новички. Так, «Золотой объектив Алматы» впервые демонстрирует работы Натальи Фаворской, Ирины Беккер, Валерия Шапкина, Александра Власюка и других. Снимки многих дебютантов были отмечены дипломами. А присуждались они в номинациях «Портрет», «Мир детства», «Пейзаж», «Натюрморт», «Жанр» и «Компьютерные технологии». Всего дипломами отмечено 20 работ четырнадцати авторов. Специальной наградой конкурса – призом президента фотоклуба «Медео» – удостоилась София Константинова, тоже дебютант «Золотого объектива».
– Работы этого молодого автора покорили меня особой теплотой и душевностью, – сказал президент фотоклуба «Медеу» Валерий Коренчук.
Фотовыставка «Золотой объектив Алматы-2014» продлится в фотогалерее Академии кино и телевидения университета «Туран» до 14 февраля.

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