Находящуюся без сознания беременную жительницу Рудного спасли полицейские
В городе Рудном патрульные полицейские оказали помощь беременной женщине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Костанайской области.
7 августа при патрулировании центральной улицы города Рудного автопатруль в составе командира взвода, капитана полиции Максута Досыбаева и его напарника лейтенанта полиции Олжаса Батырханова заметили женщину, лежащую без сознания на земле на автобусной остановке. Сотрудники полиции увидели, что она беременна, причем на большом сроке, .
«Мы вызвали скорую помощь, но медлить было нельзя. Понятно, что в этом случае под угрозой сразу две жизни. Поэтому было принято решение транспортировать ее до родильного дома. По пути мы связались с дежурной частью. Сообщение о том, что будет доставлена экстренная пациентка было передано в больницу», – рассказывает о событиях этого дня Максут Досыбаев.
Жительницу города Рудного доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
По словам медиков, она потеряла сознание из-за жаркой погоды, которая стояла в этот день. Благодаря тому, что женщину вовремя доставили в больницу, удалось избежать последствий обморока, которые могли бы быть серьезными.
36-летняя Индира Амиреева выразила благодарность полицейским за оказание помощи и самое главное за то, что спасли ее ребенка.
В пресс-службе ДП уточнили, что в прошлом году эти же патрульные полицейские спасли из пожара жителей многоэтажного дома, который случился ночью. Опять же при патрулировании был замечен дым, который шел из квартиры. В срочном порядке жители были эвакуированы.