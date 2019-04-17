Наиболее антикоррумпированные казахстанские вузы назвали в АДГСПК
Жанат Тукпиев
Порядка 50 учебных заведений в Казахстане наиболее нетерпимо относятся к проявлениям коррупции, в числе которых такие вузы как КАЗГЮУ и КБТУ. Об этом на форуме молодежи по вопросам противодействия коррупции в Нур-Султане сообщил директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы недавно провели рейтинг вузов. Порядка 40-50 вузов по стране, у которых очень хорошая динамика по таким показателям как открытость и прозрачность. Я назову те вузы, которые наиболее нетерпимо относятся к коррупции. По нашим данным, это Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Академия государственного управления при Президенте РК, Университет Нархоз, Университет КИМЭП, Казахстанско-Британский технический университет", – озвучил Сабирбаев.
Кроме того, по его словам, Агентство проводит проект в области образования.
"В прошлом году разработали 12 антикоррупционных рекомендаций для вузов Министерства образования. Это сделано для того, чтобы было четкое понимание, куда идти и чего они (студенты – прим. автора) должны получить с точки зрения антикоррупции и искоренения коррупции", – сказал он.
Сабирбаев также сообщил, что сегодня ведомство проводит входные замеры по оценке деятельности вузов.
"К лету, когда будет отчет, мы скажем, насколько данная работа повлияла. Но согласно опросам и по мнению студентов – они говорят, что активность Агентства позволила им достаточно уверенно разговаривать с администрацией с точки зрения предоставления правильных требований по открытости и доступу к знаниям. Мы хотим дать студентам инструментарий, как быть и что делать при фактах проявления коррупции", – отметил спикер.
В заключение он добавил, что АДГСПК планирует контактировать с молодежными организациями и ассоциациями.
"МК "Жас-Отан" должно стать хорошей площадкой для координации этой деятельности. Есть молодежные организации, ассоциация "Болашак" – они должны координировать и поднимать наверх эту "латентную коррупцию". А куда звонить? Студентам – 1424 будет вполне достаточно", – резюмировал Сабирбаев.