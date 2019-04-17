Общество
Наиболее антикоррумпированные вузы в РК назвали в АДГСПК
Жанат Тукпиев
Порядка 50 учебных заведений в Казахстане наиболее нетерпимо относятся к проявлениям коррупции, в числе которых такие ВУЗы как КАЗГЮУ и КБТУ. Об этом на форуме молодежи по вопросам противодействия коррупции в НУр-Султане сообщил директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по государственной службе и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы недавно провели рейтинг ВУЗов. Порядка 40-50 ВУЗов по стране, у которых очень хорошая динамика по таким показателям как открытость и прозрачность. Я назову те ВУЗы, которые наиболее нетерпимо относятся к коррупции. По нашим данным это Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Академия государственного управления при Президенте РК, Университет Нархоз, Университет КИМЭП, Казахстанско-Британский технический университет", – озвучил Сабирбаев.

Кроме того, по его словам Агентство проводит проект в области образования.

"В прошлом году разработали 12 антикоррупционных рекомендаций для ВУЗов Министерства образования РК. Это было сделано для того, чтобы было четкое понимание куда идти и чего они (студенты – прим. автора) должны получить с точки зрения антикоррупции и искоренения коррупции", – сказал он.

Сабирбаев также сообщил, что сегодня ведомство проводит входные замеры по оценке деятельности ВУЗов.

"К лету, когда будет отчет, мы скажем насколько данная работа повлияла. Но, по опросам и, по мнению студентов – они говорят, что активность Агентства позволила им достаточно уверенно разговаривать с администрацией с точки зрения предоставления правильных требований по открытости и доступу к знаниям. Мы хотим дать студентам инструментарий как быть и что делать при фактах проявления коррупции", – заверил Сабирбаев.

В заключение Сабирбаев добавил, что АДГСПК планирует контактировать с молодежными организациями и ассоциациями.

"МК "Жас-Отан" должно стать хорошей площадкой для координации этой деятельности. Есть молодежные организации, ассоциация "Болашак" – они должны координировать и поднимать наверх эту "латентную коррупцию". А куда звонить студентам – 1424 будет вполне достаточно", –резюмировал Сабирбаев.

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