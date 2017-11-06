Наиболее подверженную коррупции сферу назвали в Минфине РК

Наиболее подверженной коррупционным проявлениям является сфера строительства в госзакупках. Об этом на правительственном часе в Мажилисе заявил министр финансов РК Бахыт Султанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, конкурсная документация в сфере строительства требует предоставления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержит устаревшую технику.
"Правоприменительная практика показывает, что наиболее подверженной коррупционным проявлениям остается сфера строительства в государственных закупках, где причины массовых отклонений заявок в основном связаны с проектно-сметной документацией", – сказал министр.
Для снижения коррупционных рисков министерство проводит работу по упрощению требований к потенциальным поставщикам по закупкам в строительной сфере.
"Соответствующие поправки включены в законопроект, разработанный во исполнение Послания Главы государства от 31 января 2017 года. В ближайшее время мы планируем внести его на ваше рассмотрение", – продолжил Бахыт Султанов.
В частности, в законопроекте предусматривается исключение требований по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, так как они будут подтверждаться наличием лицензии на проведение строительно-монтажных работ. При этом упор будет сделан на репутацию и коэффициент налоговой нагрузки.
Кроме этого, глава Минфина отметил, что проверяющие органы также подвержены коррупциогенным рискам.
"Вопрос коррупции очень болезнен не только в системе государственного управления, но и особенно в проверяющих органах, которые наиболее подвержены коррупциогенным рискам и имеют прямой контакт с объектами контроля. Согласно статистике, по итогам девяти месяцев за поступки, дискредитирующие нашу службу, шесть должностных лиц нашей системы были предупреждены о неполном служебном соответствии, трем должностным лицам объявлены выговоры, в прошлом году мы уволили даже до уровня заместителя председателя комитета", – уточнил Султанов.
Министр заметил, что в случае принятия указанных поправок коррупционные риски при государственных закупках строительства будут кардинально минимизированы – как со стороны заказчиков, так и со стороны органов государственного аудита.
"Вопрос предотвращения коррупции в органах внутреннего государственного аудита находится на особом и постоянном контроле Минфина. Для усиления ответственности должностных лиц при проведении аудиторских мероприятий приняты антикоррупционные стандарты и утвержден план мероприятий по снижению уровня коррупциогенности в сфере госаудита. Незамедлительно принимаются меры реагирования в отношении должностных лиц территориальных департаментов по итогам перепроверки их деятельности. Так, только за 2016-2017 годы 15 руководителей наказаны в виде предупреждений о неполном служебном соответствии, выговоров или замечаний", – заключил Бахыт Султанов.
Ранее глава Минфина назвал
основные недостатки, имеющиеся в системе государственного аудита и финансового контроля.