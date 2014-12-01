Наиболее популярными именами в Великобритании стали Мухаммед и Нур
Марат Манаспаев
В Великобритании имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных мальчиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Примечательно, что Мухаммедом традиционно называют первенца в арабских семьях.
Как пишет The Daily Mail со ссылкой на портал Babycentre, Мухаммед оттеснил традиционные для Великобритании имена Джек, Джеймс, Гарри, Оливер, Ной, Чарли.
В 2014 году в Великобритании также были популярны мужские имена Омар, Али и Ибрагим.
Среди женских имен лидируют имена София, Эмили и Лили. Наряду с ними в рейтинг попали распространенные в арабских странах имена Марьям и Нур. Первое из них сумело отвоевать 59 позиций и оказалось на 35-м месте, а второе впервые попало в перечень, закрепившись сразу на 29-й строчке.
Популярными в Великобритании также являются имена членов королевской семьи: Гарри, Уильям и Джордж. На выбор имени оказывают влияние популярные сериалы и книги. Так, в честь героев книг о Гарри Поттере детей называют Сириусом и Беллатрикс, а в честь персонажей "Игры престолов" - Теоном и Тирионом.