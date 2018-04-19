Общество
Наиболее распространенные причины конфликтов между осужденными назвали в Генпрокуратуре
Жанат Тукпиев
О наиболее распространенных причинах конфликтов между осужденными рассказала официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент  Kazpravda.kz.   


"Преступность среди осужденных выросла на 44 процента, при этом отмечается рост злостных неповиновений – на 67 процентов. В основе правонарушений лежат межличностные конфликты, злостные нарушения режима и акты членовредительства. Одной из причин конфликтов между осужденными является отсутствие возможности отбывать наказание вблизи от места жительства. В настоящее время около 12 тысяч заключенных отбывают наказание вдали от родственников, в этой связи ими не использовано более 22 тысяч свиданий. Генеральная прокуратура предложила МВД внести изменения в правила направления осужденных в учреждения для отбывания наказаний", – сказала Лоскутова.

Кроме того, по ее словам, совместными усилиями органов прокуратуры и внутренних дел проводится системная работа по предупреждению и пресечению пыток в местах лишения свободы.

"Каждый сигнал становится предметом тщательной проверки. В 2017 году за жестокое обращение и насилие осуждено 12 сотрудников колоний Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В целях предупреждения пыток проводится работа по совершенствованию механизмов обеспечения режима в исправительных учреждениях", – отметила она.

Также она сообщила, что в Казахстане за последние годы было закрыто восемь колоний, что позволило сэкономить 12 миллиардов тенге бюджетных средств.

"В рамках работы по снижению репрессивности и гуманизации уголовного процесса лучше стали работать институты уголовно-досрочного освобождения. По этим основаниям, в 2017 году были освобождены более шести тысяч осужденных", – заключила Лоскутова.

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