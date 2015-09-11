Свежий выпуск
Накануне больших торжеств
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Еще в начале года был сформирован региональный план мероприятий, который включил в себя различные «круглые столы» и конференции, тематические выставки и конкурсы, экскурсии и лекции, классные часы, спортивные и творческие состязания. Так, в частности, недавно на базе КГКП «Павлодарский машиностроительный колледж» состоялась конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства. В ней приняли участие педагоги колледжей города и студенты. С обзорной тематической лекцией выступили специалисты отдела истории края Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г. Потанина Арман Умаров и Сания Шарипова.
И это не единственный пример, когда музеи и библиотеки, театры, другие учреждения культуры и образования стараются внести свою лепту в празднование юбилея Казахского ханства.
Сделали это и кинематографисты. В Павлодаре прошла презентация документального фильма про казахского поэта, мыслителя, историка, этнографа Машхур Жусупа Копеева. Как сообщил режиссер фильма, генеральный директор телестудии «Түркі әлемі» Доктырхан Турлыбек, 40-минутная кинолента была снята за границей, в Ташкенте. Но, как сказал режиссер после презентации в Павлодаре, он убедился в том, что фильм про философа казахского народа был снят не полностью. В следующем году съемки продолжатся в Казани и Омске, так как необходимо полностью раскрыть образ и величие одного из славных сынов казахского народа – Машхур Жусупа Копеева.
В областном центре 18 и 19 сентября павлодарцы станут зрителями и участниками первого и второго этапов конкурса исполнителей на народных инструментах «Бестөре» в рамках VI Рес­публиканского конкурса им. Таттимбета, посвященного его 200-летию. Также для них на Центральной площади Павлодара будут демонстрироваться кинофильмы «Батыр Баян», «Қыз Жібек», «Жаужүрек, мың бала», «Көшпенділер». Состоятся выступления борцов и творческих коллективов. А на ипподроме «Кулагер» будут проводиться отборочные туры областного конкурса «Жігіт-сұлтаны», турнир по национальному конному виду спорта – байге.
Но на этом праздничные мероприятия не заканчиваются. По плану в сентябре намечено проведение областного конкурса художественного чтения Оралхана Бокея, посвященного 550-летию Казахского ханства, а в октябре будет дан старт акции «Сүйікті ел – Қазақстан».

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