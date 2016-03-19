​Накануне «дня тишины»

Адина НУРБЕРГЕН

Секретарь Центризбиркома Бахыт Мельдешов, выступая на брифинге, подчеркнул, что 18 марта 2016 года в 24.00 завершается предвыборная агитация политических партий, выдвинувших партийные списки на выборах депутатов Мажилиса Парламента, а также агитационная кампания кандидатов в депутаты маслихатов. 19 марта объявляется «днем тишины», когда запрещается любая предвыборная агитация. Она также запрещена и в день голосования.

Он сообщил, что в организации и проведении выборов задействовано 13 399 избирательных комиссий. Из них 9 840 – участковые, 171 – районные, 37 – городские и 16 территориальных избиркомов областей, городов Астаны и Алматы. 2 160 избиркомов – окружные, работающие на выборах в районные маслихаты, 625 окружных избиркомов – по выборам в городские маслихаты и 550 окружных комиссий – по выборам в маслихаты областей.

– В общей сложности в составе избирательных комиссий всех уровней более 93 тысяч человек. Все они прошли соответствующую подготовку и обучение. За период электоральной кампании территориальными избирательными комиссиями проведено около 900 семинаров, совещаний, тренингов и других мероприятий по правовому обучению организаторов выборов, – констатировал Б. Мельдешов.

Также Центральной избирательной комиссией было организовано три республиканских семинара: для организаторов выборов, для представителей СМИ и для политических партий, участвующих в выборах. Помимо этого Центризбирком обеспечил все избирательные комиссии необходимыми методическими материалами.

– По заказу ЦИК РК изготовлено 8 видов информационных плакатов и 14 наименований памяток, пособий, сборников и другой печатной продукции для территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, политических партий и их доверенных лиц, – рассказал секретарь ЦИК. – Выпущены памятки для кандидатов в депутаты маслихатов и их доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ. Все изданные по заказу ЦИК РК методические материалы размещены на официальном интернет-ресурсе Центризбиркома election.gov.kz. Для участковых избирательных комиссий подготовлен специальный учебный фильм «О процедурах голосования в день выборов», который направлен во все территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии страны.

Спикер также обратил внимание на то, что в эти дни идет активная подготовка к дню голосования, в то же время продолжается процесс уточнения списков избирателей. По состоянию на 1 января 2016 года в них было включено 9 791 165 человек.

– Для того чтобы в день выборов избиратель имел возможность проголосовать на любом избирательном участке страны, ему необходимо заранее получить открепительное удостоверение на право голосования, – добавил Б. Мельдешов. – Избиратели могут сделать это до 18.00 19 марта.

В Центризбиркоме напомнили, что голосование будет проходить 20 марта с 7.00 до 20.00 по местному времени на 9 840 избирательных участках. За выборами будут осуществлять наблюдение 817 наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Помимо этого Министерством иностранных дел РК аккредитовано 147 представителей иностранных СМИ. В наблюдении за ходом голосования и процедурой подсчета голосов могут также принять участие доверенные лица кандидатов и партий, представители общественных объединений, НПО, казахстанских средств массовой информации.

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