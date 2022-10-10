Накануне домашних матчей

Столичный «Барыс» завершил двухматчевую выездную сессию в России и теперь возвращается домой.

Первый поединок флагман казахстанского хоккея, выступающий в международной Континентальной хоккейной лиге, провел на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, где встречался с местным «Торпедо» и, к сожалению, уступил со счетом 1:3.

У россиян шайбы забросили Игорь Ларионов, Николай Коваленко и Деннис Ян. Единственную результативную атаку в составе «барсов» смог провести лишь Егор Петухов, которому на шестой минуте третьего периода помог передачей Иван Мищенко.

В субботу «Барыс» выступал уже в столице Татарстана – Казани, где скрестил клюшки с еще одним спортивным хищником – местным «Ак Барсом». После проигрыша «газелям» (это талисман нижегородского «Торпедо») наши хоккеисты, конечно же, жаждали реванша, тем более что на этот раз им противостоял трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

И со своей задачей казахстанские «барсы» справились. В первом перио­де на 19-й минуте шайбу в ворота соперника забросил наш защитник Самат Данияр с передачи Батырлана Муратова. Но уже на третьей минуте второго периода счет сравнял форвард «Ак Барса» Кирилл Петров с передач Ильи Сафонова и Вячеслава Войнова.

Через пять минут вновь вывел гостей вперед уже Адиль Бекетаев с передачи Юрия Сергиенко. На 12-й минуте второго периода третью шайбу «Барыса» забросил нападающий и капитан команды Линден Вей с передач Энтони Луиса и Михаила Григорьева. А на 17-й минуте второго периода счет сократил нападающий хозяев Артем Галимов.

Таким образом итоговый счет 3:2 оказался в нашу пользу.

Главный тренер «Барыса» белорусский специалист Андрей Скабелка так прокомментировал результат матча:

− Хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Мы знали, что нельзя давать много пространства игрокам казанской команды. Благодарен ребятам, провели хороший матч по энергии, самоотдаче. Блокировали больше 20 бросков, создавали неплохие моменты. Довольны, что одержали гостевую победу над такой сильной командой. «Ак Барс» – топ-клуб, все хотят его обыграть, не буду лукавить.

В свою очередь наставник «Ак Барса» Олег Знарок подчеркнул:

– Несмотря на поражение, сегодняшний матч мне понравился. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты. Без ошибок, конечно, никто не играет. Моменты мы создавали неплохие, но не хватило реализации.

Теперь «барсы» возвращаются в Астану, где проведут пять поединков. Уже завтра мы будем принимать китайский «Куньлунь Ред Стар», 13 октября к нам прибудет «Адмирал» из Владивостока, 15-го «барсы» померятся силой с хабаровским «Амуром», а 17-го в гости к нам пожалует нижегородское «Торпедо». На 21-е запланирован поединок с одним из лидеров Восточной конференции и всего КХЛ – магнитогорским «Металлургом».