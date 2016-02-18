​Накануне «марафона»

Секретарь Центрального комитета КНПК Тургун Сыздыков отметил, что партия успешно завершила подготовительный этап к выборам в Мажилис и местные представительные органы РК, созданы центральные и областные штабы по организации и руководству предвыборной деятельностью. Он напомнил, что 22 кандидата в депутаты Мажилиса от партии успешно прошли регистрацию в ЦИК, а также проинформировал, что, по данным комитетов партии на местах, 31 представитель КНПК зарегистрирован как кандидат на выборы в маслихаты.

Руководитель Республиканского предвыборного штаба КНПК Айкын Конуров, говоря о проделанной подготовительной работе, также сообщил, что партией соз­дан избирательный фонд, сформирован пул доверенных лиц кандидатов от КНПК, прошли необходимое обучение агитационные группы партии, утверж­дены организационные планы (в центре и на местах), определены порядок и содержание работы региональных штабов, райкомов и первичек. Сейчас прорабатываются маршруты выездов кандидатов в регионы, подготавливается необходимая агитационная визуальная, аудио- и видеопродукция.

– Наша партия полностью мобилизована для того, чтобы общими усилиями обеспечить качественную агитацию, – зая­вил А. Конуров.

В свою очередь заместитель руководителя РПШ КНПК Виктор Смирнов добавил, что на сегодня партия обладает достаточным организационным и кадровым потенциалом для успешной реализации намеченных целей.