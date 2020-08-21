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Накануне нового учебного года меценат посетил детские учреждения Нур-Султана
Председатель первичной партийной организации «Otan» партии «Nur Otan», меценат Бауыржан Исабаев передал ряду социальных учреждений столицы канцелярию, учебники, настольные игры, дидактические пособия, наборы первоклассников, конструкторы, инструменты для творчества.

ЦСО «Нурлы журек», «SOS детская деревня Астана», Специализированный дом ребенка и Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей сложности сегодня насчитывают почти 500 воспитанников. И, по словам Бауыржана Исабаева, в период пандемии именно они особенно нуждаются в поддержке.

- Будучи меценатом проекта «Дом мамы», я не понаслышке знаком с проблемами социально-уязвимых слоев населения. Пандемия не должна помешать ребятам учиться, ведь знания для них - это билет в будущее. У них нет средств на репетиторов, частные школы и продвинутые курсы. Поэтому мы решили помочь им основательно подготовиться ко Дню знаний, - отметил Бауыржан Исабаев.

В социальных учреждениях с благодарностью отнеслись к такой инициативе, рассказав во время встречи о том, как идет подготовка к учебному году, учитывая нынешнюю ситуацию.

- Для нас сегодня особенно важно ощущать поддержку сограждан, а также иметь возможность улучшить методический и дидактический фонд. Несмотря на то, что у нас проживают совсем маленькие дети до 4 лет, мы стараемся максимально использовать в работе с ними развивающие материалы, книги и игрушки, – подчеркнула во время встречи директор Специализированного дома ребенка города Нур-Султана Сауле Кенжебаева.

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