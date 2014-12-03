Накануне перемен Гуляим ТУЛЕШЕВА

Отраслевая площадка объединила представителей строительной индустрии – ведущих экспертов стран ЕАЭС, руководителей госструктур, строительных компаний, производителей стройматериалов, финансовые институты. В работе конгресса приняли участие более 500 делегатов, в том числе из Канады, Германии, Франции, других стран. Основной целью организаторы обозначили совместное определение стоящих перед отраслью задач и выработку эффективных механизмов их решения.

Сегодня, когда строительная отрасль стоит на пороге серьезных вызовов и перемен, всем участникам рынка, считают эксперты, необходим открытый и конструктивный диалог для установления единых гибких и соответствующих новым веяниям "правил игры".

В приветственном выступлении председатель правления НПП Казахстана Аблай Мырзахметов выразил уверенность, что конгресс поможет в разработке стратегии противостояния вызовам мировой экономики и выполнении поручений Главы государства. Представляя позитивную динамику развития отрасли за последние годы, председатель палаты подчеркнул, что, восстанавливаясь после кризиса 2008 года, строительство стало одной из наиболее значимых и активно развивающихся отраслей, доля которой в 2013 году достигла 7% в ВВП рес­публики. При этом в эксплуатацию введено более 6,8 млн кв. м жилья, а занятость в отрасли составила 8%. Однако, по мнению А. Мырзахметова, есть и проблемные вопросы, которые предстоит решить, подумать о кооперации, о привлечении инвестиций в отрасль и подготовке кадров.

Одним из актуальных вопросов масштабной встречи стало производство строительных материалов и оборудования.

Вице-министр инвестиций и развития РК Альберт Рау отметил: чтобы определить приоритетные направления отрасли, нуждающиеся в господдержке, нужно четко понимать, где дефицит, а где переизбыток предложения или спроса. И что важно – как это выглядит в формате евразийской интеграции.

Что касается инвестиций, то за пятилетку, по словам вице-министра, было инвестировано в строительную отрасль 1,5 млрд долларов в 200 проектов. В рамках второй пятилетки к имеющимся мерам государственной поддержки относится пакет по поддержке инвестиций, который Глава государства Н. Назарбаев объявил в июле, – это дополнительные преференции, и впервые вводится понятие "инвестиционная субсидия".

Как известно, создание ЕАЭС определило ряд вопросов по унификации стандартов и технических регламентов между странами-участницами, а также открыло перспективы для развития строи­тельной отрасли. По словам председателя правления холдинговой компании "Базис-А" Александра Беловича, перед стройиндустрией сегодня стоят новые задачи по интеграции в Евразийский экономический союз с элементами защиты казахстанского рынка и возможностями активного проникновения на рынки других стран, а также повышения конкурентоспособности.

По его мнению, бизнес-сообщество не справляется с задачами выработки единой стратегической позиции и четкой постановки проблем отрасли перед государством.

– Поэтому в рамках конгресса мы хотим выработать общую консолидированную позицию, чтобы дальнейшее взаимодействие между отраслевыми ассоциациями стало более эффективным. Возможно, настало время подумать о создании объединенной национальной ассоциации строительной отрасли, – сказал А. Белович.

В пресс-конференции после пленарного заседания приняли участие ведущие спикеры форума. Относительно перехода к единым европейским стандартам заместитель председателя, член правления Национальной палаты предпринимателей РК Рахим Ошакбаев сообщил, что Казахстан уже потратил порядка 4 млрд. тенге на локализацию еврокодов.

– По утверждению бывшего ми­нистра регионального развития господина Б. Жамишева, Казахстан в части нормативно-правовой базы практичес­ки с 1 января 2015 года полностью готов к переходу на еврокоды, – сообщил он.

