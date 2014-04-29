Накануне праздника

Особое внимание было уделено Концепции внешней политики Казахстана на 2014-2020 годы и таким прио­ритетам страны, как кандидатура РК в непостоянное членство СБ ООН на 2017-2018 годы, эффективное проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО» в Астане, вклад Казахстана во главе с Президентом Н. Назарбаевым в построение безъядерного мира, Проект АТОМ, казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия, VII Астанинский экономический форум, многогранная коммуникативная площадка G-Global и др. В контексте двусторонних отношений была отмечена важность полноценного запуска межконтинентальной железнодорожной магистрали Север - Юг, благодаря которой ожидается существенное возрастание товарооборота между всеми задействованными странами.

С 29 апреля по 2 мая 2014 года в Казахстане, в Алматы, пройдут Дни культуры Туркменистана, для участия в которых из Туркменистана прибывает представительная делегация из 60 человек.

Клара ТИШКАМБАЕВА