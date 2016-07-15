​Накануне саммита

в XI Саммите стран Европы и Азии (АСЕМ), в рамках которого также запланирован ряд двусторонних встреч.

По пути в Улан-Батор К. Масимов по поручению Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева посетил г. Улгий, где провел встречу с представителями казахской диаспоры, посетил краеведческий музей Баян-Улгийского аймака Монголии, Казахский музыкально-драматический театр, ознакомился с работой местных учебных заведений.

Напомним, XI Саммит АСЕМ пройдет сегодня в Улан-Баторе. АСЕМ (Asia – Europe Meeting, ASEM) – это открытый, неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется сотрудничество стран-участниц в области политики и безопасности, финансово-экономической и социально-культурной сфере.

В повестке дня форума такие направления, как преодоление последствий глобального финансово-экономического кризиса, противодействие традиционным и новым вызовам и угрозам, нераспространение ОМУ, обеспечение энергобезопасности, устойчивое развитие, изменение климата, экология, продвижение культурных связей и др.

В настоящее время в состав АСЕМ входят 53 государства.