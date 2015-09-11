Накануне саммита

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества государств – членов ССТГ в рамках организации. Р. Гасанов рассказал собеседнику об итогах деятельности Тюркского совета в 2014–2015 годах и планах предстоящей работы.
Е. Идрисов заявил, что Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении и развитии Тюркского совета и выразил готовность казахстанской стороны оказывать необходимое содействие деятельности ССТГ, направленной на культурно-гуманитарное сближение тюркоязычных государств на основе общей истории, этнического и языкового родства.
Министр также отметил плодотворную работу генерального секретаря ССТГ и экспертов сторон по качественной подготовке юбилейного саммита ССТГ.