– Для участия на внеочередном XVII Съезде партии региональными филиалами выдвинуто более 600 депутатов, представляющих 970 тысяч членов партии из всех регионов страны. В целом на съезде ожидается участие более 2 тысяч человек, в их числе делегаты, избранные в регионах, руководители органов государственного управления, национальных холдингов, представители общественности, деятели культуры и спорта, представители дипломатического корпуса, неправительственных и молодежных организаций, представители первичных партийных организаций, СМИ, – проинформировал Ф. Куанганов.

Он также добавил, что число членов делегаций зависит от количества членов партии в регионах, поэтому самые многочисленные представительства на съезде будут иметь Карагандинская и Южно-Казахстанская области, а также Алматы.

На предстоящем съезде в соответствии с дейст­вующим законодательством и уставом «Нур Отана» будет утвержден партийный список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Мажилис Парламента РК. Также, по словам секретаря партии, решением съезда будет принята новая предвыборная программа «Нур Отана».

Накануне съезда под председательством первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Аскара Мырзахметова состоится расширенное заседание политического совета партии, на котором будет обсужден проект новой предвыборной программы, сформирована повестка дня съезда, а также рассмотрены воп­росы, связанные с участием партии в избирательных кампаниях. Как отметил Ф. Куанганов, проект предвыборной программы определяет основные направления деятельности партии на предстоящий пятилетний период – до 2021 года – по обеспечению реализации Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050», государственной программы «Нұрлы жол».

Секретарь партии обратил внимание, что определение партийного списка на предстоящие выборы – это исключительная прерогатива съез­да, и о том, кто будет представлять партию на предстоящих выборах, станет известно только 29 января.