​Накануне события

Иностранные гости высоко оценили открытость Центральной избирательной комиссии и государственных органов РК к взаимодействию с международными наблюдателями и в целом уровень подготовки Казахстана к предстоящему голосованию.

– Казахстан придает особую важность тому, как пройдут предстоя­щие парламентские выборы. Мы намерены обеспечить 100% доверия общества путем организации выборов в соответствии с высокими демократическими стандартами, – отметил Е. Идрисов.

М. Тидеи положительно оценила проводимую страной политику экономических реформ и социального развития, отметила, что ее впечатлили позитивные и прагматичные подходы Казахстана. Глава миссии ПА ОБСЕ, норвежский парламентарий Г. Й. Беккевольд поблагодарил казахстанскую сторону за создание максимально благоприятных условий для работы наблюдателей.