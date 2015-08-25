Свежий выпуск Накануне старта Юрий ЛИ, Кызылординская область

Поднятие государственных стягов символизирует заключительный этап предстартовой подготовки, которая по традиции проходит на космодроме Байконур. Основной экипаж в составе командира корабля, космонавта Рос­космоса Сергея Волкова, бортинженера, астронавта ЕКА Андреаса Могенсена и бортинженера, космонавта Казкос­моса Айдына Аимбетова и их дублеры прибыли на казахстанский причал 18 августа и уже приступили к тренировкам.

В частности, в монтажно-испытательном корпусе на площадке № 254 космодрома они «примерили» свои места в корабле «Союз ТМА-18М», проверили работоспособность системы радио­связи космического аппарата и ознакомились с размещением грузов, проведя работу с укладкой оборудования, с помощью которого на МКС будет проводиться ряд научных исследований и экспериментов. Кроме того, члены экипажа уже приступили к примерке и проверке на герметичность скафанд­ров. Предшествующие полету дни они посвятят изучению бортовой документации пилотируе­мого космического корабля, программы полета и баллистики.

Ждут экипажи и тренировки по ручному причаливанию «Союза» к МКС и другие важные занятия предстартовой подготовки. Установка же «Союза ТМА-18М» на стартовый стол Гагаринского старта намечена на 31 августа.