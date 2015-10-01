Накануне всенародных торжеств Свежий выпуск 534 Михаил ТЁ, Тараз

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– Во время четвертого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Лидер нации Нурсултан Назарбаев для развития туризма в тюркском мире предложил использовать бренд Шелкового пути. В настоящее время в нашей области завершается строительство участка автокоридора Западная Европа – Западный Китай, в связи с чем, уверен, увеличится поток иностранных граждан в наш регион и появится возможность привлечь больше туристов, – сказал Е. Манжуов.

По его словам, символично, что в преддверии масштабного события Жамбылская область обретет такой ценный исторический объект, как комплекс «Древний Тараз», состоящий из музея под открытым небом, сквера Мынбулак, смотровой башни, площади «Мелодии Тараза». Несомненно, он станет международным туристическим брендом, который привлечет иностранцев.

– На праздничные мероприятия и подготовку к ним выделено 2,9 миллиарда тенге. Они направлены на строительство монумента «Қазақ хандығы», музея «Древний Тараз» и этнокультурного центра, а также на капитальный ремонт областного драматического театра, – сообщил заместитель акима области.

Е. Манжуов отметил, что в организации празднования активное участие приняли все регионы страны. К примеру, павлодарцы провели благоустройство мос­та по улице Тауке-хана, кызылординцы и кос­танайцы, объединив силы, возвели около мавзолея Карахана одноименную аллею. Жители Алматинской области реконструировали площадь им. Жамбыла Жабаева.

В подготовке города к юбилейным мероприятиям были активно задействованы местные предприя­тия и организации, спонсоры и меценаты. Среди них Е. Манжуов особо отметил компании NCOC N.V., Karachaganak Petroleum Operating Company, «Тенгизшевройл» и другие. Благодаря их вкладу проведены работы по благо­устройству и улучшению материально-технической базы на различных объектах, ремонт фасадов зданий и улиц областного центра.

Ерканат Манжуов заверил, что нынешнее состояние инфраструктуры Тараза позволяет обеспечить комфортное пребывание многочисленных гостей не только со всей рес­публики, но и иностранцев. Для удобства их обеспечат транспортом, который будет развозить по городским сценическим площадкам.

Гостей ожидает интересная и очень насыщенная праздничная программа. Организаторы подготовили ряд культурных и спортивных мероприятий, в числе которых республиканский айтыс «Мәңгілік ел» с участием акынов из Казахстана, Узбекистана, Китая и Монголии, концерт мастеров искусств Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областей, презентация книг, выпущенных в рамках юбилея, байга...

В парке Первого Президента РК будет создан историко-этнографический комплекс «Қазақ әлемі». Здесь возвысятся шатры древних правителей, разобьют легендарные юрты-повозки, организуют мастер-классы, выставку изделий прикладного искусства, ювелирных украшений, оружия и доспехов кочевников, а также проведут костюмированное шоу, которое поведает об эпохе Казахского ханства. По улицам города пройдет караван, прибывший из Китая, и проедут байкеры со всей республики.

Знаменательным событием станет открытие монумента «Қазақ хандығы», символизирующего историческую значимость Казахского ханства. Композиция состоит из 27-метровой мраморной стелы и двух бронзовых статуй ханов Жанибека и Керея, размещенных на гранитном постаменте.

Особняком в программе стоит III международный турнир по қазақ күресі «Евразия Барысы», в котором примут участие команды из восьми стран мира. По традиции он пройдет в формате «стенка на стенку». Ожидается, что честь Казахстана будут отстаивать сильнейшие палуаны во главе с двукратным победителем турнира «Қазақстан Барысы» Бейбитом Ыстыбаевым из Жамбылской области.

Кроме того, в Таразе пройдут этнофестиваль, концерты фольклорных ансамблей и различные конкурсы. И это далеко не полный перечень мероприятий. Завершатся юбилейные торжества красочной театрализованной постановкой и праздничным гала-концертом.