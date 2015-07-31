Наказ за хамство Свежий выпуск 417 Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область

Как сообщила пресс-служба костанайского областного суда, жительница Житикары выиграла в суде иск о возмещении материального ущерба в размере 14 тыс. тенге, который ей должна будет выплатить гражданка Я., – автомобиль, за рулем которого находилась ответчица, обрызгал грязью молодую маму и ее двухлетнего ребенка.

По материалам гражданского дела, 13 апреля около 14.00 гражданка Я., управляя автомашиной марки «тойота-королла» в районе центрального рынка Житикары, не желая объезжать грязный участок дороги, промчалась мимо на полной скорости. В результате неаккуратный водитель обрызгала грязью девушку и маленького ребенка в коляске. По данному факту истец сразу обратилась в полицейский участок Житикары и потребовала принять меры в отношении водителя.

После проведения проверки по ее заявлению полицейские нашли владельца автомобиля. Со слов пострадавшей, неприятное происшествие вызвало у нее и ее малолетнего ребенка нравственные страдания, люди смотрели на ее грязную одежду с осуждением, она чувствовала стыд и отчаяние. Перепачканный маленький сын плакал. Длительное время она не могла его успокоить, на нервной почве у молодой мамы пропало грудное молоко.

Житикаринский районный суд Костанайской области удовлетворил исковые требования истца, решив взыскать 14 тыс. тенге в качестве материального ущерба. Ответчиком была подана апелляционная жалоба, в которой водитель просила отменить решение суда и вынести новое. Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам облсуда, изучив обстоятельства дела, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика без удовлетворения.



